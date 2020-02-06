أخبار مصر | تلبية لدعوة النقيب.. صحفيو "الصباح" يشاركون باجتماع مجلس "الصحفيين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تلبية لدعوة النقيب.. صحفيو "الصباح" يشاركون باجتماع مجلس "الصحفيين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك الزملاء الصحفيون العاملون بجريدة الصباح، المملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت، غدًا الخميس، اجتماع مجلس النقابة المقبل، والمقرر له الخميس 6 فبراير، لبحث أزمة الجريدة والعاملين بها، في ضوء تهديد الإدارة لهم بالتصفية، وذلك تلبية دعوة الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين لهم بالحضور.

وقال الزملاء في بيان سابق لهم، إن قضيتهم عادلة ومطالبهم مشروعة ولن يتنازلوا عنها، والمتمثلة في استمرار صدور الجريدة، وعد تصفية الشركة أو التسوية، بالإضافة إلى صرف مستحقاتهم المتأخرة منذ 6 أشهر.

وأعلن الزملاء رفضهم التام قرار الإدارة بغلق الجريدة، ورفضهم دعوتهم لتصفية المستحقات، مؤكدين أنهم لن يرضخوا لأي ضغوط تُمارس عليهم من أجل تقديم الاستقالات.

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وأكد الزملاء أنهم يسيرون مع نقابتهم جنبًا إلى جنب، حتى يحصلوا على كامل حقوقهم، مشددين على ثقتهم في اتخاذها موقفًا حاسمًا تنتصر لكرامة الجماعة الصحفية، التي أصبحت تهددها قرارات رجال الأعمال والمتحكمين في رأس المال.

ولفت الزملاء إلى أن إدارة الجريدة أقدمت بخطواتها الفعلية على تشريد أبناء المكان بتبليغهم عن طريق رئيس مجلس التحرير سالي عاطف بغلق الجريدة نهائيًا، وتوجيه الصحفيين بسرعة تصفية مستحقاتهم، وهو الأمر الذي أعلنوا رفضهم له على أي حال.

وأوضح الزملاء أن قرار الإدارة بغلق الجريدة، جاء بعد اتخاذهم عدة إجراءات كانت كلها تهدف للنيل من كرامة الصحفيين؛ حيث خفضوا مستحقات جميع العاملين بالجريدة إلى النصف، وامتنعوا عن دفع الرواتب طوال سبع شهور متتالية، وأغلقوا مقر الجريدة بحي الدقي التابع لمحافظة الجيزة دون إخطار الزملاء.