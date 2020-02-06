شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دوري «لأني راجل» للتوعية بأهمية المرأة في المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينطلق اليوم دور الـ٣٢ لدورى «لانى رجل» لكرة القدم الخماسية الذي ينظمه المجلس القومى للمراة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حتى نهاية الشهر بمشاركة ٣٢ فريقا مقسمة إلى 8 مجموعات في محافظات «القاهرة – الاسكندرية – دمياط – بورسعيد –الاسماعيلية – المنيا –اسيوط – اسوان» بحسب بيان للمجلس اليوم.

ويهدف الدورى إلى توعية الشباب بأهمية دور المرأة في المجتمع وضرورة مشاركتهن في كافة امور الحياة ودمجهم في عملية تمكين المرأة.

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بالإضافة إلى توصيل الرسائل الأساسية إلى اللاعبين الواعدين والمدربين والشباب من المتطوعين من المجتمع المدني والحكومة لنقل هذا الرسائل الإيجابية إلى محافظتهم.

ومن أهم هذه الرسائل دعم الرجال والشباب للمراة في العمل، التعليم، وممارسة الرياضة، المشاركة في الأعمال المنزلية، المشاركة في تربية الأطفال والتعامل مع المرأة في بيئة العمل باحترام، التوعية بأضرار الختان والتوعية بعقوبة التحرش في القانون.

يذكر أنه تنافس خلال الدور التمهيدى لدوري «لأني رجل» 108 فرق مقسمين على 27 مجموعة على مستوى جميع المحافظات وتأهل منها ٣٢ فريق للعب في دور ال٣٢ في ٨ محافظات رئيسية وتستضيف نفس المحافظات دور ال١٦ ليتاهل بعد ذلك 8 فرق للمشاركة في الادوار النهائية التي ستقام في محافظة القاهرة بنظام خروج المغلوب.

ويحصل صاحب المركز الأول على كأس الدورى والميدالية الذهبية واصحاب المركز الثانى والثالث على ميداليات تذكارية .