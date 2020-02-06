الحجز يبدا الأحد.. خطوات الحصول على شقة بـ"سكن مصر" إلكترونيًا بالأسبقية -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، يوم 9 فبراير الجاري تلقى طلبات الحجز بشكل إلكتروني لشقق "سكن مصر" في 5 مدن.

وكانت وزارة الإسكان أعلنت 2 يناير الماضي تلقي طلبات الحجز لـ3387 شقة في مشروع سكن مصر، بمدن (أكتوبر الجديدة - القاهرة الجديدة - العبور- بدر- المنصورة الجديدة) بمساحات 106 أمتار وحتى 115 مترًا، وللدور الأرضي والأخير فقط.

وحول كيفية الحجز الوحدات إلكترونيا، حتى تضمن تخصيص شقة لك بالأسبقية، يتم الدخول على الموقع بكلمة المرور والرقم القومي، وتظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، وظهور شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز مع تحميل صورة مستند سداد مقدم الحجز.

ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها، مرتبة على النحو التالي: المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

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وفي حالة عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء حجز الوحدة السكنية التى تم اختيارها يتم رد المبالغ المُسددة وفقاً لما يلي:

إتاحة شاشة على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، ببنك التعمير والإسكان، بعد الانتهاء من فترة الحجز، لتسجيل طلبات رد المبالغ المُسددة، ويتم رد المبالغ المُسددة بناءً على طلب المتقدم للحجز وبنفس أسلوب السداد السابق السداد به، مع مراعاة ما جاء بحالات إلغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية بكراسة الشروط.

وبحسب كراسة الشروط، بلغ سعر المتر في مدينة أكتوبر الجديدة 6380 جنيهًا، بما يعني وصول سعر الوحدة (106 أمتار) نحو 676 ألف جنيه، والشقة الـ115 مترًا نحو 733 ألف جنيه، وفي مدينة المنصورة الجديدة، بلغ سعر المتر 6870 جنيهًا، وسجلت الشقة الـ115 مترًا نحو 790 ألف جنيه.

وفي مدينة القاهرة الجديدة، بلغ سعر المتر 7655 جنيهًا، ووصل سعر الشقة الـ 106 أمتار 811 ألف جنيه والشقة الـ115 مترا 880 ألف جنيه، وفي مدينة العبور الجديدة، وصل سعر المتر 6070 جنيهًا، ووصل سعر الوحدة الـ 115 مترًا 698 ألف جنيه، أما مدينة بدر، وصل سعر المتر بها لـ 4980 جنيهًا، حيث سجلت الشقة الـ115 مترًا نحو 572 ألف جنيه.

وتمثلت شروط الحجز أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصري الجنسية، وألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما في تاريخ الحجز، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، كما لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة، ولم يسبق للمتقدم (الحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي أو وحدة سكنية بمشروع دار مصر أو سكن مصر.