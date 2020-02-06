شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل فرنسا بالإسكندرية تشهد ختام مبادرة «تنمية التعليم الفني بالمدارس الصناعية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت جانينا إيريرا، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، ويوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، فعاليات الجولة النهائية لمشروع «بذور الأمل»، الأربعاء، وذلك خلال الجولة النهائية لمشروع الطاقة الشمسية (مشروع بذور الأمل) لتنمية التعليم الفني بالمدارس الصناعية بدعم الوكالة الفرنسية للتنمية ( AFD ).

وبحسب بيان صادر عن المديرية حضر الختام مينا مجدي ممثل المعهد الأوربي للتعاون والتنمية وهمت أبوكيلة مدير عام إدارة غرب وسامي فضل مدير عام إدارة المنتزه ومحمد مأمون مدير إدارة التعليم الصناعي.

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وذكر البيان أن المشروع يجعل الخريجين على دراية بكل ماهو جديد في عالم الصيانة الكهربائية واستخدام مختلف الأدوات الحديثة، شمل المشروع مدرستي الرأس السوداء الصناعية بإدارة المنتزه ومدرسة الورديان الصناعية بنات بإدارة غرب فيما جاء المشروع في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من ناحية والمعهد الأوربي للتعاون والتنمية من ناحية أخرى.

وأضاف أن التعليم الفني هو الساعد الأيمن لخلق كوادر متميزة في شتى الصناعات مؤكدًا على إقبال كثيف من الطلاب المتفوقين في الشهادة الإعدادية مطلع العام الدراسي الجاري للالتحاق بمدارس التعليم الفني ( زراعي، صناعي، تجاري، فندقي ).

وشمل برنامج اليوم كلمة الافتتاح وعرض للمشروع والهدف منه وعرض للأربعة مشاريع المشاركة كنماذج أولية لنظام الطاقة الشمسي استجابة لحاجة السوق الحقيقية في الإسكندرية.