شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: الدراسة في موعدها.. وزيادة عدد المدارس اليابانية إلى 45 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، انتظام الدراسة في موعدها الأسبوع المقبل.

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وقال «شوقي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «سيتم تنظيم حملات توعية صحية خلال طابور الصباح في المدارس»، مشيرا إلى أن هناك تنسيق مع وزارة الصحة للتعامل مع أي حدث طارئ.

وأشاد وزير التعليم بتجرية المدارس اليابانية قائلا: «استفدنا من التعاون مع اليابان عبر تدريب عدد من المعلمين المصريين هناك»، لافتا إلى أن عدد المدارس اليابانية بمصر سيصل إلى 45 مدرسة قريبا.

وأكمل: «ما يقرب من ألفي طالب ينتظمون بالمدارس اليابانية»، مشيرا إلى أن الجانب الياباني أشاد بنظام بناء شخصية الطالب المتبع في المدارس اليابانية.