شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: الدراسة في موعدها.. وزيادة عدد المدارس اليابانية إلى 45 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، انتظام الدراسة في موعدها الأسبوع المقبل.
وقال «شوقي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «سيتم تنظيم حملات توعية صحية خلال طابور الصباح في المدارس»، مشيرا إلى أن هناك تنسيق مع وزارة الصحة للتعامل مع أي حدث طارئ.
وأشاد وزير التعليم بتجرية المدارس اليابانية قائلا: «استفدنا من التعاون مع اليابان عبر تدريب عدد من المعلمين المصريين هناك»، لافتا إلى أن عدد المدارس اليابانية بمصر سيصل إلى 45 مدرسة قريبا.
وأكمل: «ما يقرب من ألفي طالب ينتظمون بالمدارس اليابانية»، مشيرا إلى أن الجانب الياباني أشاد بنظام بناء شخصية الطالب المتبع في المدارس اليابانية.
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