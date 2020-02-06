شكرا لقرائتكم خبر عن «البيطريين» تعلن القوائم النهائية لمرشحي «التجديد النصفي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور البدري أحمد ضيف، وكيل النقابة الكشوف النهائية للمرشحين على كل المستويات النقابية، «النقيب العام، عضوية مجلس النقابة العامة، رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية».

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وترشح في القوائم النهائية، 14 طبيبا بيطريا، على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، هم: هانى السيد مرعى، علاء أحمد عبدالرؤوف السيد، حسن حلمى محمد عطية، شيرين على زكى، خالد حلمى محمد سليم، عبدالعزيز محمد الجوهرى، حميدة عبدالجواد محمود الشيخ، محمد عفيفى على سيف، بهاء الدين محمد صابر الغرباوى، خالد فاروق محمد عبدالحميد محمد العامرى، أحمد عبدالكريم بديع إبراهيم، عصام عبدالشكور فرحات محروس، ثروت زكى عجايبى مرقص، عصمت محمد على سيد أحمد.

كانت النقابة العامة للأطباء البيطريين، قد أعلنت فتح باب الترشح بالتجديد النصفى، يوم 22 ديسمبر 2019، وتم إعلان القوائم الأولية لأسماء المرشحين، 8 يناير 2020، ثم تم تشكيل اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، والتي بدورها أعلنت فتح باب الطعون والتظلمات والاعتراضات والتنازلات، بدءا من اليوم الأربعاء 8 يناير 2020، وحتى الخميس 16 يناير 2020، لمدة 7 أيام عمل من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء بمقر النقابة العامة.

ومن المقرر أن يتم إجراء التصويت بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين، يوم الجمعة 27 مارس 2020.