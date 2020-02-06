أخبار مصر | إخلاء 12 عقارًا في مصر القديمة ونقل سكانها للأسمرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء 12 عقارًا في مصر القديمة ونقل سكانها للأسمرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بدء أعمال الإزالة بمنطقة الساحلية بنطاق حي مصر القديمة، وحصر قاطني العقارات بها وتسكينهم بمنطقة الأسمرات.
وأضحت عبدالمنعم أنه تم إخلاء 12 عقارًا تمهيدًا لإزالتهم، كما تم حصر قاطني تلك العقارات وبلغ عدد الأسر المستحقة 53 أسرة، وجاري تسكينهم بمنطقة الأسمرات، كما تم تدبير سيارات من قبل المحافظة لنقل المتعلقات الشخصية للأسر الجاري تسكينها.
وأشارت نائب محافظ القاهرة، إلى إخلاء 8 عقارات أخرى وحصر قاطنيها والذي بلغ عددهم 25 أسرة مستحقة وجاري تسكينهم بمنطقة الأسمرات.