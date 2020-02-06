أخبار مصر | إخلاء 12 عقارًا في مصر القديمة ونقل سكانها للأسمرات

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بدء أعمال الإزالة بمنطقة الساحلية بنطاق حي مصر القديمة، وحصر قاطني العقارات بها وتسكينهم بمنطقة الأسمرات.

وأضحت عبدالمنعم أنه تم إخلاء 12 عقارًا تمهيدًا لإزالتهم، كما تم حصر قاطني تلك العقارات وبلغ عدد الأسر المستحقة 53 أسرة، وجاري تسكينهم بمنطقة الأسمرات، كما تم تدبير سيارات من قبل المحافظة لنقل المتعلقات الشخصية للأسر الجاري تسكينها.