شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: لم نسجل أي حالات مشتبه بإصابتها بـ«كورونا» حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه لا يوجد حتى الآن تسجيل أي حالات مشتبه فيها أو مؤكدة مصابة بفيروس «كورونا المستجد- 2019-nCoV»، إذ تم رفع درجة الاستعداد بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول «جوية وبحرية وبرية»، ومناظرة جميع الحالات القادمة من مناطق متأثرة بالمرض للاكتشاف المبكر لأى حالة وافدة، لافتة إلى أن الوزارة تراقب الوضع الوبائى العالمى على مدار الساعة.

واستعرضت «هالة»، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي انعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أمس، استعدادات الدولة لمواجهة الفيروس المستجد، مشيرة إلى أن الخطة التنفيذية لاستقبال المصريين الراغبين في العودة من الصين ارتكزت على عدة محاور، منها اختيار المكان الأنسب كمقر إقامة للوافدين ومستشفى الإحالة، والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات وشركاء إدارة الأزمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة عودة الراغبين في العودة من ولاية «ووهان» الصينية إلى أرض الوطن، إذ تم تحديد فندق بمطروح مقرًا للإقامة، وتقسيمه إلى 3 أبراج، 2 منها تم تخصيصها لإقامة الوافدين، والأخير لفريق الإخلاء الجوى المصاحب للعائدين والمتعاملين معهم منذ وصولهم حتى تسكينهم.

وأوضحت «هالة» أنه تمت إقامة مجمع عيادات طبية «باطنة وأمراض صدرية وأطفال» بكل برج من الأبراج الـ3، إلى جانب صيدلية لتقليل حركة الوافدين، وفقًا لمعايير مكافحة العدوى، وتزويد المجمع بعيادة نساء لرعاية السيدات الحوامل، وإنشاء معمل تحاليل مركزى، وإتاحة 3 مخازن فرعية للمستلزمات الطبية والمهمات اللوجيستية، بالإضافة إلى مخزن رئيسى، والدفع بـ4 سيارات إسعاف ذاتية التعقيم و25 سيارة إسعاف برعاية مركزة، منوهة بأنه تم تحديد «النجيلة المركزى» ليكون مستشفى الإحالة، ويتضمن 56 سرير عناية فائقة مجهزة بأحدث الأجهزة، و3 حضّانات بأجهزة تنفس صناعى، و6 عيادات خارجية، وغرفتين للعمليات، وغرفة عمليات نساء وتوليد، بالإضافة إلى معمل فيروسات متقدم، وفرق عمل طبية مدربة على عمليات الإحالة والبروتوكولات الوقائية.