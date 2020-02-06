شكرا لقرائتكم خبر عن «شوقي»: طلاب «تانية ثانوي» تفوقوا رغم الصعوبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن فهم نتيجة امتحانات الصف الثانى الثانوى يعكس هدف تغيير منظومة التعليم الجديد، لأن الهدف الأساسى هو تغيير ثقافة تجميع الدرجات إلى ثقافة فهم نواتج التعلُّم، موضحًا أن أولياء أمور طلاب الصف الثانى يجب أن يفخروا بهم لأنهم دفعة مميزة.

وقال «شوقى»، في مؤتمر صحفى عقده الأربعاء، لشرح نتائج الامتحانات: «الكارت الملون يعكس مستوى الطالب الحقيقى، ونحاول تغيير ثقافة الدرجات ومصطلحى (ناجح) و(راسب) لأن مفيش حاجة اسمها (ساقط) أو (شايل المادة)، لكن لدينا الآن مستويات متدرجة لفهم المادة، والأرقام نفسها ليس لها معنى لأن الطلبة كانوا يتوقعون الأسئلة وتُحفظ الإجابة، وهو ما لم يحدث في النظام الجديد، ومتوسطات الطلاب بالصف الأول الثانوى كانت 30%، لكن خلال العام الجارى، وبعد مرور نحو 7 شهور فقط، ارتفعت المتوسطات إلى 88% وفقًا لنظام الأسئلة الجديد».

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وكشف عن أن آلاف الطلاب حصلوا على الدرجات النهائية في الامتحانات، مشيرًا إلى أن نظام الأسئلة الجديد أفرز المواهب والمتفوقين، مُقلِّلًا من مخاوف أولياء الأمور الخاصة بدخول الجامعات لأنه لا دخل لدخول الجامعات بالصفين الأول والثانى الثانويين.

وأضاف أن نظام التقييم الجديد يقدم روشتة علاجية لمستوى الطلاب في المواد الدراسية لتحديد مستوياتهم وبذل المجهود والمذاكرة بطريقة مختلفة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تحديد مستوى الطلاب للتدخل العلاجى معهم، وأن دلالة مؤشر الأداء الملون تعكس مستوى الطالب مقارنة بباقى زملائه، وليس الهدف جمع الدرجات ومعرفة نسبتها من مجموع الثانوية العامة.

وتابع «شوقى» أن مؤشر الأداء يتيح للطلاب معرفة المواد التي تحتاج مجهودًا أكثر من مواد أخرى، موضحًا أن 10% من طلاب الدفعة الحالية «حاولوا الغش بذكاء» عن طريق التسجيل على رابط الامتحانات بـ«كود مختلف» وحل الأسئلة عبر مجموعة على تطبيق «واتس آب»، وهو ما نتج عنه خطأ في السيستم لنحو 60 ألف طالب وطالبة، مؤكدًا أن الوزارة لديها قائمة بأسمائهم، ويمكنها الوصول إلى أولياء أمورهم، وخاطبهم، قائلًا: «ماتعملوش كده تانى عشان شايفينكم، واستغِلوا ذكاءكم في تحسين مستواكم بدلًا من الغش» لأنه تم إعداد قاعدة بيانات بأسمائهم، وتنقية وتصفية أسماء باقى المجتهدين لتحقيق عدالة التصحيح الإلكترونى. وأوضح: «امتحانات النقل تتم على مستوى الإدارة، وهى غير موحَّدة، بل متباينة، ولم يتحدث أحد عن تكافؤ الفرص، ولدىَّ 600 ألف بطل في الصف الثانى الثانوى استطاعوا التفوق بنظام التقييم الجديد المكافئ لامتحانات الدول المتقدمة، فالامتياز بالجامعة من 85%، وجيد جدًا من 75%، وليس بالدرجات، وتحديد مستوى الطلاب يحفزهم على التطوير، وماحدش يقول لابنه (انت ساقط)، لكن يجب تحسين مستواك في مواد محددة، وماتشغلوش نفسكم بمجموع الثانوية العامة، وماتضيّعوش وقتكم وفلوسكم في الدروس الخصوصية». وأكد «شوقى»: «غالبية الدوشة الحاصلة جاءت ممن في قاع المنطقة الرمادية، والذين لا يمثلون 10% من الطلاب، ولا تلقوا باللوم على الوزارة لأنها دوشة فنكوش، وشوفوا زمايلكم تطوروا ازاى»، لافتًا إلى أن طلاب الصف الثانى الثانوى دخلوا على بنك المعرفة 42 مليون مرة.