شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مصري يتدرب في روسيا على بناء محطة نووية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت شركة «أتوم ستروى إكسبورت»، التابعة لشركة «روساتوم» الروسية، دورة تدريبية، بمدينة كورسك، لممثلى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المصرية، في إجراءات الرقابة والمتابعة لعملية بناء محطة الطاقة النووية «كورسك 2»، كجزء من تنفيذ العقد المتكامل لإنشاء وتشغيل محطة الطاقة النووية بالضبعة في مصر. وتضمنت المرحلة الأولى من الدورة التدريبية كيفية تنظيم عملية تسلم وقبول الأعمال وتنفيذ عمليات التفتيش على جميع أنواع أعمال البناء والتركيبات، والمهام الوظيفية الرئيسية، وتنظيم جدول العمل، بالإضافة إلى توقيت ومراحل وأحجام مستندات التسليم وأرشفتها وتخزين وثائق تسلم الأعمال وفقًا لنتائج الفحص والتفتيش.

وقال المهندس فتحى محمود، رئيس الوفد المصرى، مدير مكتب رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية المصرية لتوليد الكهرباء: «لدينا انطباع جيد جدًا عن التدريب، ونثق أن كل الدورات التدريبية الأخرى ستكون فعالة بهذا القدر نفسه»، مشيرًا إلى أن جميع التدريبات التي تضمنتها الدورة ستكون ضرورية جدًا في عملنا حين نقوم بإنشاء أول محطة طاقة نووية مصرية بالضبعة.

وأشار نائب مدير فرع الشركة لشؤون الإنشاءات والتركيبات، أوليغ ياكوفليف، إلى أن فوائد هذه الدورات التدريبية لا تقتصر على الجانب المصرى فقط، بل تمتد إلى الجانب الروسى، إذ نستفيد من المناقشات المستمرة، وقال: «كلما قضينا وقتًا أكبر مع المختصين المصريين، وكلما تناقشنا بشكل أكبر حول المراحل المختلفة للبناء، فهمنا بعضنا البعض بشكل أفضل، وأدركنا سويًا جميع الجوانب التكنولوجية لعملية البناء». ومن المقرر أن يواصل موظفو شعبة الهندسة والبناء بمؤسسة «روساتوم» نقل خبراتهم إلى زملائهم المصريين في مجالات العمل الأخرى اللازمة لبناء محطات الطاقة النووية.