شكرا لقرائتكم خبر عن جولة مفاجئة لمحافظ البحر الأحمر في «نُص الليل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، ميدان الدهار بحى جنوب الغردقة، في زيارة ليلية مفاجئة، مساء الثلاثاء، وتفقد مناطق البازارات، وخلف الأتوبيس (الملاحة)، وويمبى، مرتدياً «تريننج سوت»، ومترجلاً دون موكب، وهو ما تعهد به منذ توليه منصبه بأن يقوم بجولات مفاجئة في أوقات غريبة ومختلفة.

وتجول حنفى وسط الباعة الجائلين واستمع إليهم، وحثهم على الالتزام بالقانون، وعدم إشغال الطريق، وبعضهم استجاب والبعض رفض معتبراً أن الشارع ملك له، وعندما كشف المحافظ عن هويته بإجراء اتصالات مع رئيس مدينة الغردقة، ورئيس حى جنوب، ومدير إدارة المرافق، ومدير إدارة المرور، غادر بعض الباعة المكان، والبعض الآخر رحبوا بالمحافظ، وكشفوا له عن مطالبهم، حيث واصل المحافظ جولته حتى منتصف الليل.

واستجاب المحافظ لطلب مُسن بإعادة البضائع التي أزالتها شرطة المرافق من بائع لافتراشه الرصيف وإشغاله الطريق، كما استجاب لطلب سيدة مسنة بتوفير فرصة عمل لنجلها الذي لم يحصل على مؤهل جامعى.