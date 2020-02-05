شكرا لقرائتكم خبر عن منال عوض: معرض دائم لمدينة الأثاث بأرض المعارض اعتبارًا من مارس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنه تم افتتاح مركز لتصميم الأثاث بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة بجامعة دمياط، في إطار خطة تطوير مدينة دمياط للأثاث.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية: «بعض المستثمرين من أمريكا واليابان عقدوا صفقات مع مصنعين بمدينة الأثاث»، مشيرةً إلى أن حجم مبيعات معرض مدينة دمياط وصل إلى 2 مليون خلال شهرين.

وأشارت إلى أنه جرى توقيع بروتوكول مع محافظي أسوان وأسيوط لترويج لمنتجات دمياط للأثاث، عبر عرض المنتجات لمدة شهر في كل محافظة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي وجه بإقامة معرض دائم لمدينة الأثاث في أرض المعارض ابتداء من الشهر المقبل.