شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: الرئيس اهتم كثيرًا بعودة الصيادين المصريين المحتجزين في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، إن هناك اهتمام من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة الصيادين المصريين المحتجزين باليمن إلى بلادهم.

وأضافت «مكرم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أنه كان هناك أيضًا تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة الصيادين المصريين سالمين إلى أرض الوطن.

وكانت اليمن احتجزت 32 صيادًا مصريًا لاختراقهم الحدود البحرية، وتم خلال الساعات القليلة الماضية الإفراج عنهم بعد تدخل واتصالات مصرية مكثفة مع الجانب اليمني.