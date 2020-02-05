شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: القدرات المالية تُعطي لبعض الدول مكانة لا تستحقها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن القدرات المالية تُعطي لبعض الدول في بعض الأحيان مكانة دولية لا تستحقها.

وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أن الفنانون المصريون «زمان» كان لهم ميولًا سياسية، مشيرًا إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات كان يحب فريد الأطرش.

وأوضح «الفقي»، أن الفنان محمد عبدالوهاب، أبلغه بأن مكرم باشا عبيد كان يلحن معه وكان يتميز بجمال صوته، مؤكدًا أن عبدالوهاب طلب مقابلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وطلب أيضًا وضع صور المقابلة في الصفحة الأولى بالصحف.