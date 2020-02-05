شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: نادية لطفي كان لها دور تاريخي مع المقاومة الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن الفنانة الراحلة نادية لطفي، كانت سيدة ذكية جدًا، مؤكدًا أنها كانت فنانة بلا سقطات وكان لها دورًا تاريخيًا مع المقاومة الفلسطينية.

وأضاف "الفقي" خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الأربعاء،أن الفنان الراحل يوسف شاهين، كان يتمنى أن يلتقي الرئيس الأسبق حسني مبارك على انفراد، مشيرًا إلى أن "شاهين" كان دائمًا على يسار السلطة ويميل للفقراء.

وأوضح "الفقي" أن القوى الناعمة المصرية كانت دائمًا هي "الأزهر والكنيسة والجامعة"، مؤكدًا أن التعليم كان أداة قوية لعبت دورًا كبيرًا في وضع مصر في المقدمة، وأنه عندما تراجع التعليم بداية من السبعينيات تراجع دور مصر.