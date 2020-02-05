شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: سنوفر أي كمية من «الكمامات» تطلبها الصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الـ20 راكبًا الذين تم عزلهم اليوم بمطار القاهرة الدولي، غير مصابين بفيروس «كورونا» الجديد.

وأضاف «مجاهد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أن الركاب تم احتجازهم لعدم حملهم شهادة «الحمى الصفراء».

وفي سياق متصل أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزارة كانت على استعداد لإرسال أكثر من 10 أطنان من الكمامات إلى الصين في الرحلة الأولى ولكن حمولة الطائرة لم تستوعب ذلك، مؤكدًا أن الوزارة قادرة على إنتاج أي كمية من الكمامات تطلبها الصين، كما أن هناك مخزون استراتيجي.