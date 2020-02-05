شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأدوية: الصين طلبت من مصر 145 مليون كمامة لمواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن هناك نحو 10 مصانع مصرية تنتج من 60 إلى 80 مليون «كمامة».

وأضاف «عوف» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، الأربعاء، أن الصين طلبت من المصانع المصرية إنتاج 145 مليون كمامة لمواجهة فيروس كورونا الجديد، مؤكدًا أن المصانع لن تستطيع توفير مثل هذه الكميةـ