شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تكشف كواليس عودة الصيادين المصريين من اليمن: «سيمفونية لأجهزة الدولة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تفاصيل إعادة 32 صيادا مصريا كانوا محتجزين في اليمن.

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وقالت الوزيرة خلال مداخلة هاتفية: «مشهد إعادة الصيادين كان نتاجا لسيمفونية رائعة لكافة أجهزة الدولة»، مشيرا إلى أن القيادة السياسية أمرت بالتدخل لإعادة أبناء مصر.

وتابعت: «الاتصالات بدأت منذ 14 ديسمبر لإعادة الصيادين المصريين، عبر تنسيق تام بين أجهزة الدولة والأشقاء بين السعودية واليمن»، مشيرة إلى أنه كان يتم التواصل مع الصيادين هاتفيا بشكل يومي لطمأنتهم.

وأكد أن الرئيس السيسي وجه بإعادة الصيادين وتوفير سبل الراحة لهم، مشيرة إلى أنه تم نقلهم من ميناء الحديدة إلى مطار صنعاء، ثم إعادتهم إلى أرض الوطن بطائرة خاصة، فضلا عن نقلهم إلى محافظاتهم بأتوبيسات خاصة.