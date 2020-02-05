شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: «مصر خالية من فيروس كورونا.. وإنتاجنا من الكمامات يكفي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفى المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، ما تردد حول اعتزام مصر تصدير كمامات إلى الصين.
وقال سعد خلال مداخلة هاتفية: «مصر تنتج 60 مليون كمامة سنويا، بينما تنتج الصين 20 مليون كمامة يوميًا»، معلقًا: «لا داعي للمبالغة بشأن تصدير مصر كمامات للصين».
وأردف: «مصر خالية من الكورونا وإنتاجنا من الكمامات يكفي ولا داعي للقلق».
وحول توقيع بروتوكول لتطوير الطرق الداخلية بالمحافظات قال: «الطرق الداخلية تحتاج إلى إعادة تأهيل والمواطنون بالمحافظات سيشعرون بالتحسن».
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث الوزراء: «مصر خالية من فيروس كورونا.. وإنتاجنا من الكمامات يكفي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.