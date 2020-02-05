شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: «مصر خالية من فيروس كورونا.. وإنتاجنا من الكمامات يكفي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، ما تردد حول اعتزام مصر تصدير كمامات إلى الصين.

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وقال سعد خلال مداخلة هاتفية: «مصر تنتج 60 مليون كمامة سنويا، بينما تنتج الصين 20 مليون كمامة يوميًا»، معلقًا: «لا داعي للمبالغة بشأن تصدير مصر كمامات للصين».

وأردف: «مصر خالية من الكورونا وإنتاجنا من الكمامات يكفي ولا داعي للقلق».

وحول توقيع بروتوكول لتطوير الطرق الداخلية بالمحافظات قال: «الطرق الداخلية تحتاج إلى إعادة تأهيل والمواطنون بالمحافظات سيشعرون بالتحسن».