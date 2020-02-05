شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط: مصر لا تفرّط في أبنائها.. والدولة تابعت الصيادين المحتجزين في اليمن شهرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن المحافظة أقامت احتفالية للصائدين العائدين من اليمن. وتابعت عوض، خلال مداخلة هاتفية: «كنا متواصلين مع أسر الصيادين وأكدنا لهم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تدخل لإنهاء الأزمة». وأضافت: «الدولة بذلت جهودا عظيمة على مدار شهرين، وإعادة الصيادين من اليمن دليل على أن مصر لا تفرط في أبنائها».

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