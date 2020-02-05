شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن منطقة خورشيد في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية قطع المياه عن منطقة خورشيد البحرية شرقي المدينة، بدءا من التاسعة، مساء الأربعاء، وحتى صباح غد.

وأفاد بيان صادر عن الشركة، الأربعاء، بأنه سيتم قطع المياه عن منطقة خورشيد بسبب البدء في أعمال الصيانة الخاصة بشركة الصرف الصحي على خط طرد محطة خورشيد والزوايدة.

وطالبت الشركة المواطنين بالمنطقة المذكورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، أو طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125.