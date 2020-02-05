شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة توقع عقود تصالح في مخالفات بناء في عقارين بالعمرانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن توقيع أول عقدين للتصالح في مخالفات البناء بحى العمرانية، وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، بمقابل يصل إلى 700 ألف جنيه للتصالح بالحالتين.

وأشار المحافظ إلى أن المخالفة الأولى المتصالح عليها تقع في عقار بشارع خلف السنترال، وخاصه بالمواطن سامح عزت جرجس، وكانت المخالفات تشمل مخالفة رسومات الترخيص بالدور الأرضي حتى الدور الرابع علوى، وبناء بدون ترخيص من الدور الخامس علوى حتى الدور الحادى عشر علوى.

حيث قام مقدم طلب التصالح باستيفاء كافة المستندات المطلوبة، واستخراج تقرير السلامة الإنشائية.

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وأكد «راشد» أنه فور انتهاء اللجان الفنية من البت بشأن مخالفات البناء بالعقار ملك المواطن المذكور أثبت جديته وتم السير في إجراءات التصالح، حيث قام المواطن بسداد قيمة المخالفة والبالغة 275 ألف جنيه للتصالح، وتسلم شهادة تصالح عن العقار ما يضمن له عدم إدراج العقار ضمن الإزالات المقرر تنفيذها.

وأشار إلى أنه تم توقيع حاله تصالح أخرى بحى العمرانية بعقار بشارع طنطا، ملك المواطن عادل نصر الدين محمود وقد قام المواطن بسداد قيمة المخالفة والبالغة 410 ألف جنية للتصالح، وقد تسلم شهادة تصالح عن العقار.

وأكد أن الايام القليلة المقبلة سوف تشهد توقيع العديد من شهادات التصالح للمواطنين، مشيراً بأنه في حالة قبول التصالح تقوم اللجنة الفنية بإخطار مقدم الطلب بخطاب يُسلم لصاحب الشأن، أو بخطاب مسجل بعلم الوصول لسداد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، لافتاً إلى أنه يتم سداد رسوم التصالح وتقنين الأوضاع نقداً أو وفقاً لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم إستخدام وسائل الدفع غير النقدي.

ودعا المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء بالتقدم في إنهاء إجراءات التصالح، وإثبات الجدية وخاصة في ظل موافقه السيد رئيس الجمهورية على مد سريان قانون التصالح، مؤكداً أن المبالغ المادية المحصلة من التصالح سوف تقوم الدولة بضخها في مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية، التي تسببت تلك المخالفات في تهالكها.