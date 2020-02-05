شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في برلين يفتتح جناح مصر في معرض «فروت لوجيستيكا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد خالد جلال، السفير المصري في ألمانيا بالجناح المصرى المشارك في معرض فروت لوجستيكا في العاصمة الألمانية برلين، لافتا إلى أهمية تقديم الدعم الكامل بهدف زيادة الصادرات الزراعية، واستمرار تواجد المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال افتتاح السفير الجناح المصرى برفقة ماهر الشريف الوزير المفوض التجارى، وعبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وعدد من قيادات الرقابة الإدارية ومجلس النواب منهم النائب عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية والنائب محمد زكريا فيما خيمت عمليات انتشار فيروس كورونا على حالة التأهب الكبيرة داخل المعرض الدولي «فروت لوجيستيكا» من خلال توزيع نشرات للتوعية بمخاطر الفيروس وضرورة الابلاغ في حالة الاشتباه باعراض المرض.

وانطلقت فعاليات معرض برلين الدولى للحاصلات الزراعية خاصة الخضر والفاكهة الاربعاء، بمشاركة نحو 136 دولة من بينها مصر وعدد من الدول العربية، واستمع السفير خلال تفقده الجناح المصرى للمصدرين وحرص على لقاء كل المشاركين ممثلي 89 شركة مصرية، موضحا أن المانيا من الدول الهامة وتعد قلب أوروبا.

وحول مشاركة عدد من النواب وقيادات من الرقابة الإدارية في المعرض قال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن الهدف هو تذليل كل العقبات أمام مجتمع المصدرين، وذلك من اجل زيادة الصادرات في ظل المنافسة العالمية الكبيرة.

وأضاف الدمرداش في تصريحات صحفية على هامش الافتتاح أن المجلس يسعي لزيادة معدلات النمو للصادرات الزراعية من خلال النفاذ لأسواق جديدة لم تصل إليها صادراتنا الزراعية وهي الإستراتيجية التي يعمل عليها المجلس في الوقت الحالي ســواء على مستوي السوق الإفريقي أو أسواق جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، وتم مؤخراً النجاح في فتح أكثر من15 سوق تصديري جديد أمام بعض المحاصيل الزراعية المصرية.

وأوضح رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أنه يتم حاليا تطبيق عدد من الإجراءات التي من شأنها تأكيد جودة وسلامة المنتجات الزراعية المصدرة، مشيرا إلى أن المجلس يقوم بتقديم أوجه الدعم الفني للمزارعين والمصدرين للـتأكد من إتباع الممارسات الزراعية الجيدة وتطبيق نظم التتبع للشحنات الزراعية المصدرة.

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وأشار الدمرداش إلى أن جهود المجلس نجحت في فتح العديد من الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية، مشيرا أن المنافسة كبيرة بين الدول خاصة دول منطقتنا مشيرا إلى اهمية وضع حلول عاجلة للمشاكل الناجمة عن تاثير انتشار فيروس كورونا في الصين على الصادرات الزراعية المصرية لدول جنوب شرق اسيا.

وأضاف «الدمرداش» أن الصادرات الزراعية المصرية للصين سوف تتأثر بعد انتشار فيروس كورونا فيها، متوقعا أن تنخفض الصادرات المصرية بنسب تتراوح من 25% إلى 30%، في ظل الإجراءات الصعبة الحالية التي تتخذها الصين، موضحا أن هناك حالة توقف شبة تام فيما يتعلق بمجال الصادرات الزراعية المصرية رغم الجهود المصرية ممثلة في وزارة الزراعة بالتعاون مع المجلس التصديري وجمعية هيا لتنمية وتطوير الصادرات البستانية خلال السنوات الماضية لفتح الاسواق الصينية امام العديد من المنتجات الزراعية المصرية.

وأوضح أن صادرات مصر السنوية للصين تصل لنحو 120 ألف طن من مختلف المحاصيل والخضر والفاكهة مشيرا إلى ان مصر تطمح للمزيد من الصادرات الزراعية إلى الصين قبل انتشار فيروس كورونا في عدد من المناطق الصينية.

وفيما يتعلق بالمشاركة المصرية بالمعرض فقد أكد على أهمية تواجد مصر في مثل هـذه المعارض والملتقيات لأنها بوابة مفتوحة للإنتشار العالمي المنشود والتعرف على أحدث ما وصل إليه العالم في مجال إنتاج وتعبئة وتغليف المحاصيل الزراعية، وفرصة جيدة لعرض المحاصيل الزراعية التي تتميز بها مصر.

وتشارك في المعرض الدولى في برلين 89 شركة مصرية تنافس بمنتجات من الفاكهة والخضر خاصة البرتقال والفراولة والليمون والتمور والثوم والبصل والبازلاء، وغيرها من المنتجات المصرية التي تحظى بقبول عالمى .

ووفقا لتقرير رسمي اصدرته وزارة الزراعة فإن صادرات الفواكه الطازجة تتصدرصادرات قطاع الحاصلات الزراعية في مصر لموسم 2018- 2019 والتى بلغت حوالى 2.3 مليار دولار تتصدرها صادرات الموالح يليها صادرات الرومان والعنب والفراولة.

وأوضح التقرير ان صادرات الخضر الطازجة تاتي في المرتبة الثانية حيث بلغت نحو 668 مليون دولار تتصدرها صادرات البطاطس والبصل والطماطم الطازجة والبطاطا الحلوة موضحا انه على مستوى الأسواق المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية تتصدر السعودية الأسواق المستوردة تليها دولة روسيا الإتحادية، هولندا، تركيا، المملكة المتحدة، الصين الشعبية.

ويعد هذا المعرض هو الأكبر من نوعه في مجال التجارة الدولية للحاصلات الزراعية خاصة الخضر والفاكهة الطازجة، حيث يشارك فيه ما يقرب من 3239 عارض من 84 دولة، ويزوره حوالي 78 ألف زائر من 130 دولة من كبرى الشركات الأجنبية العاملة في مجال الإستيراد والتصدير الزراعي.

وتعد المشاركة المصرية في المعرض هذا العام من أكبر المشاركات المصرية في تاريخ المعرض، حيث تبلغ مساحة الجناح المصري حوالي 1370 متر مربع، تقوم من خلاله 79 شركة مصرية بعرض منتجاتها المتميزة من الخضر والفاكهة.