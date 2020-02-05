شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «تجارة الإسكندرية» يحذر الطلاب من استغلال اسم الكلية بحفلات الـ«Photo day» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور السيد الصيفى، عميد كلية التجارة في جامعة الإسكندرية، رئيس مجلس إدارة مجمع العلوم الإنسانية (المجمع النظرى)، أن الكلية لم توقع أي اتفاقات خاصة باحتفالات الطلاب بحفلة الـ«Photo day» للدفعة 74 من الكلية.

وحذر العميد الطلاب من جمع أي أموال من زملائهم لهذا الغرض أو أي طالب يستغل اسم الكلية لهذا الغرض أو أي طالب يشترك في أي نشاط غير معلن من الكلية أو غير رسمى مؤكدا ان ذلك يعد خرقا للقوانين ولوائح الكلية والجامعة ويعرض صاحبها للمساءلة القانونية.

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جاءت تحذيرات العميد بعد قرار ادارة الشؤون القانونية في الكلية بفصل طالبين عام وعامين بسبب تنظيم رحلات «مبيت» دون علم الكلية أو اشرافها فضلا عن تجميع 212 الف جنيه لتنظيم حفلة تخرج بالمخالفة لقواعد ولوائح الكلية في هذا الشأن.

وناشد عميد الكلية ادارات الفنادق عدم الموافقة على تأخير قاعاتها للطلاب الراغبين في اقامة حفلات تخرج دون الرجوع إلى ادارة الكلية في هذا الشأن وكذا شركات السياحة بعدم تأجير اتوبيسات للطلاب لتنظيم رحلات مبيت دون التاكد من الكلية لاسيما بعد كارثة رحلة طلبة كلية الصيدلة التي وقعت في عام 2017 في جنوب سيناء وراح ضحيتها قرابة 50 طالب وطالبة فضلا عن اصابة العديد بعاهات نتيجة ان الاتوبيس كان متهالك وغير مؤهل والسائق كان مجهداً.

ودعا «الصيفى» ادارة الجامعة إلى ضرورة مواجهة هذا الامر بتنظيم رحلات بديلة ومدعمة ويتم تنظيمها تحت اشراف الكليات ذاتها على ان يتم الاختيار بين الطلاب بالقرعة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.