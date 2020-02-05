شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: 200 طبيب يشرفون على العائدين من الصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تتعامل بصورة مختلفة مع أبنائها بالخارج منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، حكم مصر.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية: «مصر كانت من أوائل الدول التي عرضت على أبنائها في مدينة ووهان الصينية العودة إلى مصر بعد تفشي فيروس كورونا».

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وأردف: «تم إجراء فحص ظاهري على المصريين العائدين من الصين للتأكد من عدم وجود ارتفاع في درجات الحرارة»، مشيرا إلى أن الطاقم الطبي المشرف على العائدين يتخطى 200 شخصا.

ولفت إلى أنه تم توفير لبن صناعة للأطفال المتواجدين في المعسكر الطبي للعائدين من الصين، مشيرا إلى أن الدولة مستعدة للتعامل مع أي حالة إصابة بالكورونا عبر عزلها في مستشفى مخصص لهذا الغرض.

وأضاف سعد: «مصر نجحت في إعادة 32 صيادا مصريا كانوا محتجزين رغم أن اليمن ليست في أفضل حالاتها، فضلا عن أن التفاوض كان مع أطراف متعددة في سبيل عودة المصريين سالمين».