شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ البحيرة تطالب «الأزهر» بالتوعية بحالات «كبار السن والتنمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، منطقة البحيرة الأزهرية، بتفعيل التوعية وتكثيف الندوات للعاملين بالمؤسسات الاجتماعية بكيفية التعامل مع كبار السن والأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك حالات التنمر والإدمان، والتوعية بمفهوم وسطية الدين ومواجهة الافكار المغلوطة والمتطرفة لتلك الفئات.

جاء ذلك خلال المؤتمر النصف سنوى لمنطقة البحيرة الأزهرية، والذى أقيم تحت عنوان «دور منطقة وعظ البحيرة في المشاركة المجتمعية الإيجابية» والذى عقد في مركز إعداد القادة التربويين بدمنهور، بحضور الدكتور سعيد عامر، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد شعلان، وكيل وزارة الاوقاف بالبحيرة، والشيخ عبدالفتاح البسطراوى، رئيس الادارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية، والشيخ عبدالعليم هلال، مدير عام منطقة وعظ البحيرة، والقس طوبيا اسكندر، راعى كنيسة الملاك نائبا عن الانبا باخوميوس مطران البحيرة مطروح.

وأكدت «بلبع» على أهمية التصدي للأفكار الهدامة التي تبث نار الفتنة في وجدان الشباب، وترسيخ روح الانتماء للدولة المصرية ومحاربة الإرهاب ونبذ العنف وبث روح الخطاب الديني القائم على الوسطية والعمل على تحصين الشباب من جميع أشكال التطرف، مؤكدة على أن مصر بنيان صلب وأن الإسلام دين الرحمة ويرفض الإرهاب.