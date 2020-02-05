محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:
شارك عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، في تقديم واجب العزاء في الزميلين أحمد المنسي وزكية هداية، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، الأربعاء.
حرص على الحضور: محمود كامل ومحمد سعد عبدالحفيظ عضوا مجلس نقابة الصحفيين، وعدد من الصحفيين وأصدقاء الزميلين وأسرهم، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. صحفيون وجابر نصار في عزاء زكية هداية و"المنسي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.