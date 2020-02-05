بالصور.. صحفيون وجابر نصار في عزاء زكية هداية و"المنسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

شارك عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، في تقديم واجب العزاء في الزميلين أحمد المنسي وزكية هداية، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، الأربعاء.

حرص على الحضور: محمود كامل ومحمد سعد عبدالحفيظ عضوا مجلس نقابة الصحفيين، وعدد من الصحفيين وأصدقاء الزميلين وأسرهم، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق.