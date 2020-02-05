"قومي المرأة" ينعي الفنانة نادية لطفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

نعى المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الحزن وعميق الأسى لوفاة الفنانة الكبيرة نادية لطفي عن عمر يناهز ٨٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض، داعين الله عز وجل ان يتغمد الفقيدة برحمته وان يلهم أهلها الصبر والسلوان.

يذكر أن الفنانة نادية لطفى اكتشفها المخرج رمسيس نجيب لتقدم فيلم «سلطان» مع النجم فريد شوقي عام 1958، تألقت خلال حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضى وقدمت عدد كبير من الأعمال، وعرفت بنشاطها الوطنى والإنساني منذ شبابها فكان لها دور مهم في رعاية الجرحى والمصابين والأسرى في الحروب المصرية والعربية بداية من العدوان الثلاثي عام 1956 وما تلاه من حروب وخصوصًا حرب أكتوبر 73، آخر أعمالها مسلسل «ناس ولاد ناس» عام 1993 لتتوقف بعده عن التمثيل مكتفية بنشاطها الإنساني .