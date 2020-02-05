"محلية النواب" تطالب بمنع انتشار الباعة الجائلين في شوارع الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مطالبات باتخاذ إجراءات حاسمة للقضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين في الشوارع والميادين والطرق، واحتلالهم الأرصفة والساحات والميادين، بالمخالفة للقانون.

كما شهد الاجتماع توصية اللجنة برد الشيء لأصله بعد تكسير الطرق لتوصيل المرافق، ومعرفة أوجه صرف بدل تالف الرصف.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسين خاطر، بشأن استغلال الباعة المتجولين شارع المعهد الديني بالعصافرة، بمحافظة الإسكندرية.

وقال خاطر، إن الباعة المتجولين احتلوا الشارع وينتشرون فيه دون أي تصاريح أو تراخيص قانونية، ويتسببون في تعطيل وعرقلة حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين، وهو أمر غير مقبول في دولة القانون، مطالبا بالتصدي بحسم لهذه الظاهرة.

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وطالب النائب البرلماني، بالقضاء على هذه الظاهرة في محافظة الإسكندرية لحماية المواطنين ومنع الفوضى.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تشديد الرقابة وتكثيف الحملات لإزالة التعديات والإشغالات في الطرق والشوارع، وتطبيق القانون بحسم ومعاقبة المخالفين.

كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن عدم قيام شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بدفع مقابل رد الشيء لأصله بعد قيامها بتكسير شوارع "مربع السيوف – مربع عبدالله عزت – مربع الشهر العقاري)" وكذلك شوارع "محمد فريد – 62، 64، 66" بمنطقة سيدي بشر.

وأعرب أعضاء لجنة الإدارة المحلية عن رفضهم ترك الشوارع بحالتها المتهالكة بعد تكسيرها، مما يتسبب في عرقلة حركة المواطنين وتعطيل المرور.

وأوصت بسرعة إنهاء هذه المشكلة ورد الشيء لأصله في هذه الطرق.