محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:
قال النائب كريم درويش، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الحوار المجتمعي الذي عقد اليوم بشأن مشروع قانون المحليات، يأتي استجابة فورية من الائتلاف لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بعقد حوار مجتمعي حول القانون.
وأضاف: "لن نسمح أبدا بأن يخرج القانون بأي عوار دستوري أو قانوني".
جاء ذلك في كلمته خلال الحوار المجتمعي المنعقد اليوم الأربعاء بمقر الائتلاف.
وقال إن الائتلاف سيعقد ٢٠ جلسة على الأقل، لضمان خروج القانون بشكل توافقي، متابعا: "نستطيع تمرير القانون لأننا الأغلبية البرلمانية، ولكننا نحرص على تمثيل الفئات السياسية في الحوار المجتمعي حول القانون".
وأضاف "درويش" أن الائتلاف يسعي لخروج القانون بشكل يمثل ترجمة للشارع المصري لأنه يمسه بشكل مباشر، وبشكل يضمن تقديم أي خدمة للمواطن بلا معاناة ولا فساد، إضافة إلى ترسيخ اللامركزية وتوزيع السلطات.
كانت هذه تفاصيل خبر "دعم مصر" عن مشروع قانون المحليات: نستطيع تمريره.. لكننا نريد التوافق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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