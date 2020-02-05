أنجبت منه طفلة.. هارب من مؤبد يخطف قاصرًا في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قاد ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، هارب من السجن المؤبد بالإسكندرية لكشف غموض اختفاء فتاة قاصر تبين فيما بعد زواجها منه عرفيًا.

وردت معلومات سرية لمفتشي قطاع الأمن العام بالتنسيق مع ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسكندرية مفادها اختباء حلاق، 27 سنة، مقيم منطقة البيطاش دائرة قسم شرطة الدخيلة أمن الإسكندرية، سبق اتهامه في قضايا "سلاح أبيض ومشاجرة، سرقة"، محكوم عليه أيضًا بالسجن المؤبد بتهمة "خطف".

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وبتقنين الاجراءات داهمت مأمورية برئاسة قيادات القطاع لضبطه وتبين وجود ربة منزل، 17 سنة، مقيمة مركز المحمودية أمن البحيرة مُبلغ باختطافها.

وبسؤالها أقرت بزواجها عرفيًا من المذكور وأنجبت منه طفلة 3 أشهر، وعللت ذلك بسابقة تقدمه لأسرتها للزواج منها منذ عام ونصف لكن طلبه رُفض.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة والعرض على النيابة.