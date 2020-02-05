"العدل" تبدأ أولى تجارب متابعة العمل في الشهر العقاري بالكاميرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد أبو النجا:

حضر المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، أولى تجارب البث الحي لكاميرات المتابعة المثبتة بأحد مكاتب التوثيق.

وذكر بيان وزارة العدل، مساء اليوم، أن قطاع الشهر العقاري بالوزارة وبالتعاون مع وزارة الاتصالات قام بتركيب أولى كاميرات المتابعة اليومية لأعمال الشهر العقاري لأحد مكاتب الشهر والتوثيق بالقاهرة.

ونقلت الكاميرات لحظة بلحظة المعاملات التي تتم داخل المقر علي شاشات العرض بغرفة المتابعة بقطاع الشهر العقاري بالوزارة للوقوف على مدى انتظام العمل.

ومن المقرر أن يتم تعميم خلال الفترة القادمة نظام كاميرات المراقبة على المقار التي تشهد زحامًا من المواطنين.