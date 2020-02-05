ضبط 5 تشكيلات عصابية و29 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات عدة موسعة بمديريات الأمن، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 29 قطعة سلاح ناري متنوع بحوزة 33 متهما، ومنها بندقيتين آليتين، 5 بنادق خرطوش، 4 طبنجات، و18 فرد محلي الصنع، و309 طلقة مختلفة الاعيرة، و181 قطعة سلاح ناري.

وأثمرت الجهود عن تنفيذ 52 ألف و70 حكما قضائيا، منها 161 حكما جزئيا، و16 ألف حكم حبس حزني، 3 ألفا حكم حبس مستأنف، 25 ألف حكم غرامة، و6 ألاف و880 حكم مخالفة.

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كما أسفرت الحملات في مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط 5 تشكيلات، ارتكبوا 13 حادث متنوع، وفى مجال قضايا المخدرات تم ضبط 129 قضية بحوزة 141 متهما، وبلغت كمية مخدر الحشيش المضبوطة 4 كيلو و779 جرام، وكمية من مخدر البانجو بلغت كيلو جرام و365 جرام، وكمية من الهيروين بلغت 5 كيلو و326 جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 375 جرام، كمية من البودرة المخدرة وزنت، و5 ألاف و416 قرص مخدر.

وفى مجال ضبط الهاربين تم ضبط 26 متهما، في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 9 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة، في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 264 دراجة نارية مخالفة، 29 ألف و373 مخالفة مرورية متنوعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.