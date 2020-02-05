نشرة الحوادث المسائية.. 3 جرائم أسرية ومناشدة لتركيب اللاصق الإلكتروني‎ على السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

الداخلية تناشد بتركيب اللاصق الإلكتروني‎ على السيارات

طالبت وزارة الداخلية، المواطنين بسرعة التوجه إلى إدارات المرور لتركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية.

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تاجر يذبح أمه بسكين في كفر الشيخ

أقبل تاجر أخشاب، بقرية شباس الملح، التابعة لمركز دسوق بكفر الشيخ، على قتل والدته العجوز، ذبحًا بسكين، وجرى القبض على المتهم وتحريز السلاح المستخدم في الواقعة.

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جار قاتل أسرته بالبحيرة: مرضه أدى لتعثره وفشله في الإنفاق على أبنائه

كشف أحد جيران نقاش البحيرة، قاتل أسرته، أن الأخير كان يعاني مشكلات مادية ونفسية، يرجح أنها السبب وراء ارتكاب جريمته وانتحاره بعدها.

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المتهم بقتل والده بالعبور: تلقيت منه أسوء أنواع المعاملة

شهدت مدينة العبور بمحافظة القليوبية، جريمة قتل نفذها عاطل في والده، بدافع الانتقام، لرفضه الإنفاق عليه، وأكدت التحريات أن والدا المتهم منفصلين منذ فترة كبيرة، بسبب كثرة الخلافات بينهما، وأن المتهم كان يعيش مع والدته في منزل آخر قبل أن ينتقل للعيش مع والده وشقيقته منذ عام تقريبًا، وكان دائم الشجار مع والده.

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إحالة مسؤولة بجمعية "نهر الحياة" للمحاكمة العاجلة

أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، بإحالة مسئولة الأسرة والطفولة بالعاشر من رمضان للمحاكمة التأديبية.

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إعادة هيكلة الدائرة الرابعة "إرهاب"

أصدر المستشار بدري عبد الفتاح بدري رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، قرارًا بإنشاء الدائرة الرابعة إرهاب برئاسة المستشار خالد هاشم محمد قراعة.

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وزير العدل يفاجئ مكتب توثيق مدينة نصر بزيارة تفقدية

فاجأ المستشار عمر مروان وزير العدل، موظفي مكتب توثيق مدينة نصر المطور والكائن بالحي السادس، بزيارة ميدانية لمتابعة انتظام وحسن سير العمل بالمكتب، والاستماع على أرض الواقع للمواطنين.

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النقض تؤجل محاكمة المتهم بقتل ضابط كفر الشيخ لـ 1 أبريل

أجلت محكمة النقض، محاكمة "يونس .أ" المتهم بقتل ضابط مرور في محافظة كفر الشيخ، لجلسة 1 أبريل المقبل.

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جنح طوارئ المقطم تبرئ 102 شخصا بقضية "شغب عفروتو"

قضت محكمة جنح المقطم "طوارئ" برئاسة المستشار أحمد دبوس، المنعقدة بزينهم، ببراءة 102 شخصا من اتهامهم بالتعدي على مستشفى المقطم، احتجاجا على مقتل محمد عبد الحكيم الشهير بـ"عفروتو" على يد معاون مباحث وأمين شرطة بالقسم.

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إحالة محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية "فساد الجمارك" لدائرة أخرى

قررت محكمة جنايات القاهرة، إحالة قضية إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في اتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الجمارك"، لمحكمة استئناف القاهرة، لنظرها أمام الدائرة المختصة سابقا".

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تأجيل محاكمة 215 متهما بـ "كتائب حلوان" لـ 8 فبراير

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في طرة، محاكمة 215 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان"، لجلسة 8 فبراير؛ لاستكمال مرافعات الدفاع.

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