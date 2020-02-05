محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في كشف غموض سرقة أجهزة تابلت من مدرسة ثانوي في مركز منفلوط بأسيوط وضبط أحد المتهمين والبحث عن الباقين وإعادة المسروقات. تلقى مركز شرطة منفلوط بلاغا من مدير مدرسة ثانوي بقرية بدائرة المركز مقيم بذات الناحية باكتشافه سرقة 40 جهاز تابلت من داخل غرفة بالمدرسة. Advertisements دلت تحريات رجال ابحث الجنائي بأمن أسيوط وجود كسر بأقفال الغرفة واكتشاف سرقة 10 مراوح سقف بمدرسة للتعليم الأساسي الملاصقة للمدرسة محل البلاغ. وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عمال مقيمون جميعاً دائرة المركز، وباستهدافهم أمكن ضبط أحدهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين وأرشد عن المسروقات 40 جهاز تابلت، 9 مراوح سقف، عتلة حديدية المستخدمة في الواقعة. تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام يكشف غموض سرقة 40 "جهاز تابلت" من مدرسة بأسيوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.