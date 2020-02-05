أخبار مصر | صحفيون بعزاء الزميلين زكية هداية وأحمد المنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحفيون بعزاء الزميلين زكية هداية وأحمد المنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، عن تقديم واجب العزاء في الزميلين الراحلين زكية هداية وأحمد المنسي، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، مساء اليوم.

وحضر العزاء ياسر هاشم رئيس تحرير جريدة السوق العربية، وحازم شريف رئيس تحرير جريدة المال، والمحامي الحقوقي خالد علي، وعدد من الكُتاب الصحفيين.

كما شارك بالعزاء أيضًا أعضاء مجلس نقابة الصحفيين: محمود كامل، عمرو بدر، محمد سعد عبدالحفيظ، وأيضًا الكاتب الصحفي خالد البلشي وكيل النقابة الأسبق، والكاتب الصحفي إبراهيم أبوكيلة وكيل النقابة السابق، ورئيس تحرير مجلة الرأي.

وكان قد توفي الزميلان في حادث سيارة أليم الجمعة الماضية بالإسكندرية، ونعى الزميلين الراحلين نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، والعديد من الزملاء والإعلاميين.