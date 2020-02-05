أخبار مصر | قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنوه محافظة الجيزة، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، بتنفيذ أعمال إحلال وتجديد للطلمبات الخاصة بمحطة رفع الصرف الصحى بأرض اللواء مما يضطرها إلى قطع مياه وإيقاف ضخ مياه الشرب لإيقاف تدفقات شبكات إنحدار الصرف الصحى الخاصة بالمحطة.

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى (شارع الهرم بدايةً من نصر الدين وحتى المساحة - شارع الهرم حتى تقسيم عمرو بن العاص الأول والثانى والثالث - ترعة عبدالعال 1 ، 2 - كفرطهرمس) وذلك لمدة 8 ساعات تبدأ فى الـ 10 مساء الجمعة الموافق 7/2/2020 وتنتهى فى الـسادسة من صباح السبت الموافق 8/2/2020.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين، وأصحاب المنشأت العامة والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب، كما ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب خلال فترة الانقطاع عند الطلب على رقم طوارئ 125 .