أخبار مصر | بعد شكوى 'الوطنية للإعلام'.. مصطفى بكري يقنن أوضاعه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد شكوى 'الوطنية للإعلام'.. مصطفى بكري يقنن أوضاعه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم اليوم، الإعلامي والكاتب الصحفي مصطفى بكري مقدم برنامج "حقائق وأسرار " المُذاع على قناة صدى البلد، بأوراقه لنقابة الإعلاميين؛ وذلك لتقنين أوضاعه، والحصول على التصاريح اللازمة لممارسة النشاط الاعلامي.

ويأتي ذلك بعد إصدار النقابة قرارها رقم 1 لسنه 2020، بالزام الإعلامي مصطفى بكري بتقنين أوضاعه، وذلك بناءً على شكوى تقدمت بها الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، ضده.

وبالبحث بسجلات النقابة، تبين أن الإعلامي المذكور حاصل على تصريح للمارسة الأنشطة الإعلامية، وهو ما أدى إلى إصدار القرار سالف الذكر بتقنين الأوضاع.

وقالت النقابة في بيان لها، إن القرار الصادر ضد "بكري" ضمن حزمه من القرارات الصادرة من نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، والتي تهدف إلى ضبط المشهد، والارتقاء بالأداء المهني للإعلاميين، وضمان الالتزام لميثاق الشرف الإعلامي، والحفاظ على منظومة القيم المصرية.