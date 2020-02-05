أخبار مصر | مجلس 'الصحفيين' يقدم العزاء في الزميلين زكية هداية وأحمد المنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس 'الصحفيين' يقدم العزاء في الزميلين زكية هداية وأحمد المنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم مجلس نقابة الصحفيين، واجب العزاء في الزميلين الراحلين زكية هداية وأحمد المنسي، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، مساء اليوم.

وشارك بالعزاء أعضاء مجلس نقابة الصحفيين: محمود كامل، عمرو بدر، محمد سعد عبدالحفيظ، وأيضًا الكاتب الصحفي خالد البلشي وكيل النقابة الأسبق، والكاتب الصحفي إبراهيم أبوكيلة وكيل النقابة السابق، ورئيس تحرير مجلة الرأي.

وحرص على تقديم واجب العزاء، عدد من الزملاء الصحفيين، وأعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

وكان قد توفي الزميلان في حادث سيارة أليم الجمعة الماضية بالإسكندرية، ونعى الزميلين الراحلين نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، والعديد من الزملاء والإعلاميين.