أخبار مصر | "الخليج 365" تُكرم رئيس مجلس القبائل العربية والعائلات المصرية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365" تُكرم رئيس مجلس القبائل العربية والعائلات المصرية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرمت بوابة الخليج 365 الإلكترونية، الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل العربية والعائلات المصرية، لدوره في دعم القيادة السياسية ضد الإرهاب.

وتحدث "مطر" خلال ندوة نظمتها بوابة الخليج 365 الإلكترونية، عن الدور الذي يلعبه المجلس تجاه القيادة السياسية لتحقيق الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى دوره نحو الأسر المصرية ورصد احتياجتهم للعمل على تلبيتها.

وتحدث عن الصورة السيئة التي تجسدها الدراما المصرية، تجاه القبائل بأن دورهم يقتصر على تجارة المخدرات والسلاح وقطع الطرق فقط، بالإضافة إلى دورهم تجاه القضية الليبية.

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وكشف "مطر" عن أسباب تهميش دور القبائل في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وتحويل المجلس من خدمي إلى حزب سياسي.

وكان مجلس القبائل والعائلات المصرية، نظم حفلًا يوم الجمعة الماضية ٢٤ يناير باستاد القاهرة، لدعم القيادة السياسية ضد الإرهاب الغاشم ولبناء مصر الحديثة، بهدف توصيل رسالة للعالم أن القبائل والعائلات المصرية على قلب رجل واحد لدعم الدولة المصرية، وخلف القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحضور كبار رجال الدولة من نواب وسياسين وفنانين.

وحرص الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل العربية والعائلات المصرية، في نهاية الندوة على توجيه الشكر لمجلس تحرير "الخليج 365".