أخبار مصر | السكة الحديد: إضافة 3 عربات مكيفة لقطاري "بورسعيد ـ سوهاج"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السكة الحديد: إضافة 3 عربات مكيفة لقطاري "بورسعيد ـ سوهاج" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر، إضافة ٣ عربات مكيفة لقطاري رقم 185 و186 بورسعيد - سوهاج والعكس، ابتداء من 10 فبراير الجاري.

ويقوم قطار رقم 185 من مركز ابو قرقاص في المنيا في تمام الساعة 3.36 فجرا ويمتد مسير القطار ويصل بورسعيد الساعة 12.40.

أما قطار رقم 186 إكسبريس فيقوم من بورسعيد الساعة 8.15 صباحا ويصل القاهرة الساعة 13.30 ظهرا، كما لا يتوقف قطار رقم 186 ضمن مساره في محطة أبو قرقاص ليستكمل مساره لسوهاج ويصلها الساعة 21.30.

