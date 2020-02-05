أخبار مصر | "الصحة في ورطة".. "هاكرز" يُجمد بيانات المرضى ويمنع التواصل بين المديريات (التفاصيل الكاملة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة في ورطة".. "هاكرز" يُجمد بيانات المرضى ويمنع التواصل بين المديريات (التفاصيل الكاملة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وظهر موقع وزارة الصحة المصرية بخلفية سوداء تمامًا، مع وجه يرتدي قناعًا بجانب العلم الإيراني، فيما كتب المخترقون أنهم "هاكرز إيرانيون"، ووضعوا رسالة قالوا فيها: "دائمًا قريبين لك، نعرف هويتك، ومعلوماتك خاصة بنا.. احذر".
أكد المصدر، أنه على الرغم من المحاولات التي يبذلها فريق الدعم الفني، لتفادي الأزمة، واستعادة قواعد البيانات، لايزال سيستم الوزارة تحت سيطرة "الهاكرز".
وأضاف المصدر إلى "الخليج 365"، أن الموقع عاد للعمل منذ يومين لمدة نصف ساعة فقط، ليسيطر "الهاكرز" عليه ثانية، منوهًا بأن العمل داخل الوزارة متوقف إليكترونيًا بين الإدارات وبعضها لليوم الخامس على التوالى.
وبحسب المصدر، أدى ذلك لتوقف العمليات العاجلة للمرضى داخل المستشفيات مما أثار غضبهم، وعودة ظهور التعامل الورقي من جديد، والطوابير التي كادت أن تنتهى في إطار رقمنة التعاملات بين مؤسسات الوزارة، والمواطنين.