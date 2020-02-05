أخبار مصر | "الصحة في ورطة".. "هاكرز" يُجمد بيانات المرضى ويمنع التواصل بين المديريات (التفاصيل الكاملة)

وعلم "الخليج 365" من مصادر بوزارة الصحة، أن "الهاكرز الإيراني" لم يقتصر على إغلاق البوابة الإلكترونية فقط، بل قام بتعطيل "سيرفرات" خوادم البيانات التي تضم كافة معلومات الإدارات والمستشفيات، وقطع خطوط التواصل بمديريات الصحة في المحافظات المختلفة، وتجميد بيانات قوائم العمليات، وصرف العلاج المقرر على نفقة الدولة.

وظهر موقع وزارة الصحة المصرية بخلفية سوداء تمامًا، مع وجه يرتدي قناعًا بجانب العلم الإيراني، فيما كتب المخترقون أنهم "هاكرز إيرانيون"، ووضعوا رسالة قالوا فيها: "دائمًا قريبين لك، نعرف هويتك، ومعلوماتك خاصة بنا.. احذر".

أكد المصدر، أنه على الرغم من المحاولات التي يبذلها فريق الدعم الفني، لتفادي الأزمة، واستعادة قواعد البيانات، لايزال سيستم الوزارة تحت سيطرة "الهاكرز".