أخبار مصر | بدء عزاء الزميلين الراحلين زكية هداية وأحمد المنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء عزاء الزميلين الراحلين زكية هداية وأحمد المنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ منذ قليل، عزاء الزميلين الراحلين زكية هداية وأحمد المنسي، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وذلك بحضور عدد من الصحفيين وأصدقاء الزميلين وأسرهم، وأعضاء مجلس النقابة.

وشارك بالعزاء الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، والكاتب الصحفي خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين الأسبق، والكاتب الصحفي إبراهيم أبوكيلة وكيل النقابة السابق، ورئيس تحرير مجلة الرأي.

وحرص على تقديم واجب العزاء، عدد من الزملاء الصحفيين، وأعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

وكان قد توفي الزميلان في حادث سيارة أليم الجمعة الماضية بالإسكندرية، ونعى الزميلين الراحلين نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، والعديد من الزملاء والإعلاميين.