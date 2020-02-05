أخبار مصر | تأكل الجسر الصخري بمسار قطار "المرج - شبين القناطر" في المحاجر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأكل الجسر الصخري بمسار قطار "المرج - شبين القناطر" في المحاجر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استغاث عدد من سكان منطقة العرب والمحاجر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من انهيار جزء كبير من الجسر الصخري بمسار قطار عرب العليقات "الخانكة- القليوبية"، وتآكله بفعل مياه البحيرة.

وقال السكان إن مسار القطار تراجعت المسافة بينه وبين المياه، مما سيؤثر عل سلامة حركته على القضبان، ما ينذر بوقوع حوادث في مسار "قطار المرج - شبين القناطر".

واقترح أحد المواطنين في تعليق له على المنشور، ضرورة وضع حاجز خرساني، قائلً: "إيه المانع من تدبيش البحيرة أو عمل خرسانة على الحافه لمنع تآكل الشاطىء كحل مؤقت".