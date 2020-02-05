أخبار مصر | التضامن: ندوات توعوية عن فيروس كورونا بمراكز استضافة وتوجيه المرأة

، وذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى.

وحاضر في الندوة مدير إدارة صحة البيئة بالقسم الوقائي بمديرية الصحة بالفيوم ومدير إدارة شئون المرأة ومديرة المركز، وخلال الندوة تم الرد على الأسئلة والاستفسارات وتم توزيع بروشورات إرشادية خاصة بالمركز.

وتجدر الإشارة أن عدد مراكز استضافة المرأة يبلغ 8 مراكز في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والدقهلية والاسكندرية والمنيا وبني سويف والفيوم وتقوم المراكز بتقديم خدمات للسيدات المعنفات سواء بالإقامة أو التردد لأخذ مشورة قانونية أو اجتماعية أو نفسية أو الحصول علي خدمات تمكين اقتصادي أو توعية أو مساعدات مادية أو معنوية وعقد جلسات صلح مع أهل السيدة المعنفة سواء كان زوج او اب، كما تقوم المراكز بمساعدة السيدة المعنفة باستخراج الأوراق الثبوتية إن لم تكن بحوزتها.

وفي سياق متصل، تم عقد اللقاء الرابع لفريق عمل مراكز خدمة المرأة العاملة وهى إحدى مشروعات الوزارة لبيع المنتجات الغذائية للتيسير علي المرأة العاملة وذلك اللقاء يخص محافظات (الجيزة -شمال سيناء-الوادي الجديد) وقد عقد بمقر المؤسسة القومية بالعجوزة، ومن أجل تفعيل وتنشيط مراكز خدمة المرأة العاملة ورفع قدرات ومهارات العاملين، جيث تم شرح الدورة المستندية والدفترية للمشروع والتعريف بالسجلات المالية والفنية وعرض المشكلات والصعوبات التي تواجه فريق العمل بالمشروع ومناقشتها والإجراءات التي تتم لمواجهتها وجدير بالذكر أن عدد المراكز بلغ ٤٠ مركز بعدد ٤٣ وحدة لعدد ٢٣ محافظة.