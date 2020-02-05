أخبار مصر | "بالطو أبيض".. حملة طبية لمناهضة ختان الإناث بمترو الأنفاق (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بالطو أبيض".. حملة طبية لمناهضة ختان الإناث بمترو الأنفاق (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت محطة مترو أنفاق الشهداء، امس، إطلاق مبادرة "بالطو أبيض" لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، والتي تأتي في إطار اليوم العالمى لرفض هذه الظاهرة، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني، بعد وفاة الطفلة ندى حسن عبد المقصود بمحافظة أسيوط أثناء إجراء جراحة ختان لها.

أوضحت الدكتورة ريهاب محمود، مسؤول الاتفاقيات الدولية بالمجلس القومي للسكان، أن الحملة تعد هى الثانية بعد إطلاقها أولى حملة توعوية جماهيرية ضد جريمة ختان الإناث من داخل محطة مصر في ديسمبر الماضي، في سابقة تعد هي الأولى من نوعها، وجاء اختيار محطة الشهداء لتدشين مبادرة "بالطو أبيض" لمناهضة ختان الإناث بهدف التنديد بمقتل الطفلة ندى شهيدة الجهل.

المترو: نرحب بالمبادرات الاجتماعية.. وندعم التوعية



ومن جانبه قال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، إنه بعد التقدم بطلب لإطلاق الحملة، قدم المترو التسهيلات الممكنة، وتم عرض الطلب على رئيس الشركة، حيث أبدى موافقته الفورية. ومن جانبه قال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، إنه بعد التقدم بطلب لإطلاق الحملة، قدم المترو التسهيلات الممكنة، وتم عرض الطلب على رئيس الشركة، حيث أبدى موافقته الفورية. وأضاف "عبد الهادي" في تصريحات خاصة إلى الخليج 365، أن المترو يرحب بأي نشاط مجتمعي توعوي بما يخدم صالح الوطن، خاصة وأنه من أكثر المرافق التي تشهد كثافات وإقبال كبير. "البالطو الأبيض".. ليس للأطباء فقط



وقال الدكتور عمرو حسن أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني والمدير الطبي لمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، إن البالطو الأبيض لا يعد زيا رسميا يميز الطبيب فقط، لكنه يحمل رسائل عديدة أهمها حفظ الأمانة، وقد شهد اليوم إجراء تحاليل سكر وقياس ضغط للمواطنين بالإضافة لحملة توعية ضد ختان الإناث قادها شباب الأطباء، واستفاد منها أكثر من 250 فردا داخل محطة الشهداء برمسيس. وقال الدكتور عمرو حسن أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني والمدير الطبي لمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، إن البالطو الأبيض لا يعد زيا رسميا يميز الطبيب فقط، لكنه يحمل رسائل عديدة أهمها حفظ الأمانة، وقد شهد اليوم إجراء تحاليل سكر وقياس ضغط للمواطنين بالإضافة لحملة توعية ضد ختان الإناث قادها شباب الأطباء، واستفاد منها أكثر من 250 فردا داخل محطة الشهداء برمسيس. تسعيرة الموت من 500 لـ 1000 جنيه قالت الدكتورة ريهاب محمود، مسؤول الاتفاقيات الدولية بالمجلس القومي للسكان، أن أكثر من 60 % هي نسبة الختان في مصر، ولكن كمؤشرات إيجابية تقل هذه النسبة في الأجيال الجديدة. وأضافت ريهاب محمود في تصريحات خاصة إلى الخليج 365، أن المشكلة الأكبر لديهم هي ان 75% من عمليات الختان وتشويه الأعضاء التناسلية للفتيات تكون من قبل الأطباء، وليست الصورة النمطية لقيام الحلاقين أو الدايات بالعملية. وعن تسعيرة هذه العملية قالت ريهاب، إن متوسط سعر العملية يتراوح، ولكن بشكل عام، يمكن القول بأنها ما بين 500 - 1000 جنيه في الحالة الواحدة، والتي تصل لإجراء 5 او 6 حالات في اليوم بهذه العيادات. Advertisements موقف وزارة الصحة تجاه أطباء الختان



قالت الدكتورة ريهاب محمود، مسؤول الاتفاقيات الدولية بالمجلس القومي للسكان، إن وزارة الصحة، ونقابة الأطباء لا يستطيعوا فصل أو شطب أي طبيب إلا بعد صدور حكم قضائي بإدانته وفقا لقوانين ولوائح العمل. قالت الدكتورة ريهاب محمود، مسؤول الاتفاقيات الدولية بالمجلس القومي للسكان، إن وزارة الصحة، ونقابة الأطباء لا يستطيعوا فصل أو شطب أي طبيب إلا بعد صدور حكم قضائي بإدانته وفقا لقوانين ولوائح العمل. وأضافت مسؤول الاتفاقيات الدولية بالمجلس القومي للسكان، أن ما يتم الأن هو محاولة من الاتحاد الدولي لطلبة كلية الطب، بتوعية الأطباء خاصة الجدد بأضرار إتمام عمليات ختان الإناث.



وأوضحت الدكتورة ريهاب محمود، أن ردود أفعال الجمهور أوضحت أن قدر كبير ليس لديه دراية وثقافة حول الأمر، وتحتاج لدور توعوي كبير. وأوضحت الدكتورة ريهاب محمود، أن ردود أفعال الجمهور أوضحت أن قدر كبير ليس لديه دراية وثقافة حول الأمر، وتحتاج لدور توعوي كبير. وعن أبرز التعليقات التي قابلتها خلال الحملة من الجمهور، قالت إلى الخليج 365، إنه جاءها شخص بسيط، معلوماته سطحية عن الختان، وقال لها "اللي ما بتعملش ختان، مابتعرفش تخلف" وربط بين إتمام عملية الختان والإنجاب، وهو ما تم تصحيحه له بشكل توعوي وصحي. وأكدت أنهم بصدد تكرار الحملة كثيرًا واستهداف تنفيذها بها بكل محطات المترو بشكل إسبوعي. مصر الأولى عالميا في ختان الإناث

ومن جانبها أعلنت الدكتور راندا فخر الدين، المدير التنفيذى للاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل أن مصر أصبحت تحتل المرتبة الأولى عالميا في ظاهرة ختان الإناث. وأكدت في تصريحات صحفية أن إجراء عملية الختان للفتيات، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون ولكافة المواثيق والأعراف التي تؤكد على حقوق المرأة والطفل، ودعت كل أطباء مصر الشرفاء للانضمام للقضاء على جريمة ختان الإناث خاصة أنه ممارسة لا تمت بأى شكل من الأشكال للطب ولا تدرس لطلبة الطب البشرى وكل طبيب يثبت اشتراكه في هذه الجريمة لابد من شطب اسمه وعدم مزوالته للطب مرة أخرى.

الجهات المشاركة



المبادرة تمت بمشاركة عدة هيئات ومنها وزارة النقل، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الصحة، واللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بالمجلس القومي للمرأة والاتحاد النوعي للجمعيات العاملة لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل، والاتحاد الدولي لطلاب كليات الطب هذا وقام شباب الأطباء بإجراء فحوصات قياس الضغط والسكر للجمهور، بالإضافة للتوعية بمخاطر جريمة ختان الإناث، و100 متطوع لتدشين المبادرة.

