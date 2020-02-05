مصر | جنايات القاهرة تقضي بإعدام سماك قتل شخصًا بسبب خلافات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنايات القاهرة تقضي بإعدام سماك قتل شخصًا بسبب خلافات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق، اليوم الأربعاء، مفتي الجمهورية على إعدام سماك قتل مواطنًا عمدًا في منطقة البساتين، كما صدقت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية على إعدام المتهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طاهر شتى، وعضوية المستشارين يسري محمد إسماعيل ومحمد جمال عبد الشافي وأحمد إبراهيم محمد الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر رجب شعبان ومحمد صابر،

وكان ضباط قسم شرطة البساتين، قد تلقو بلاغًا من الأهالي، يفيد قيام صاحب محل سمك بسنتر محمد على بالبساتين بقتل المجني عليه إيهاب محمد حمزة، وتوصل تحريات تحقيقات النيابة العامة إلى تعمد القتل مع سبق الإصرار والترصد، وأن الجاني بيت النية على قتل المجني عليه، وأعد لذلك سلاحًا ناريًا "فرد يدوي" وأداة حادة "سنجة" وترصد له في المكان الذي أيقن مروره فيه، وما إن ظفر به حتى عاجله بضربة من السلاح الأبيض، وحال فراره أشهر السلاح الناري وأطلق منه عيارًا ناريًا أودى بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للجريمة، وأعد العدة لذلك، وحال مشاهدته للمجني عليه بمكان تواجده أجهز عليه وطعنه ثم إطلق النار عليه، انتقامًا منه لاعتقاده أن المجني عليه وراء القبض على شقيقه في قضية أخرى، وتمت إحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.