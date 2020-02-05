مصر | سقطت بـ 15 لفافة استروكس.. حبس تاجرة المخدرات بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقطت بـ 15 لفافة استروكس.. حبس تاجرة المخدرات بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، بحبس سيدة تدعى "س.ه" في عقدها الثالث من العمر، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطها وبحوزتها ١٥ لفافة استروكس فيما طلبت ارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها.

وقالت المتهمة أمام النيابة، إنها في الفترة الأخيرة كانت تقيم برفقه شقيقها بمنزله الخاص وفي يوم الواقعة، كانت نائمة على أريكة وبدخول القوة الأمنية للمنزل وتفتيشه عثروا على لفائف الاستروكس وأن المضبوطات ملك شقيقها وبتضييق الخناق عليها اعترفت باتجارها للمواد المخدرة وأنها تتواصل مع عملائها عن طريق الهاتف المحمول.

كانت البداية أثناء مرور قوة من مباحث قسم شرطة العجوزة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، أشتبه في المتهمة "س.ه" وقامت القوة بتفتيشها وعثر بحوزتها على 15 لفافة استروكس بداخل حقيبتها، بالإضافة لمبلغ مالي 800 جنيه وهاتف محمول وتم القبض عليها وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتولت النيابة التحقيق.

