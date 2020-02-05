مصر | إخلاء سبيل صحفية متهمة بنشر أخبار كاذبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل صحفية متهمة بنشر أخبار كاذبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الأولى ارهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي إخلاء سبيل الصحفية “آية محمد حامد محمد ” بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات في القضية رقم 533 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمُتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة حول واقعة اغتصاب طالبة بجامعة الأزهر وإستخدام مواقع التواصل الإجتماعي بغرض الإخلال بالأمن والسلم العام، مشاركة جماعة إرهابية في إحدى أنشطة تلك الجماعة.

ويواجه المتهمون في القضية رقم 533 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بنشر أخبار كاذبة حول واقعة خطف طالبة بجامعة الأزهر فرع أسيوط واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الإخلال بالأمن والسلم العام ومشاركة جماعة إرهابية في أغراضها والانضمام لجماعة محظورة أُسست على خلاف القانون.

وتباشر نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها، فى واقعة نشر أخبار كاذبة وشائعات من شأنها إثارة البلبة وزعم اختطاف طالبة من المدينة الجامعية للأزهر بفرع أسيوط.

تعود الواقعة إلى مارس الماضي حين تظاهر عدد كبير من طالبات جامعة الأزهر فرع أسيوط للكشف عن زميلة لهم ادّعوا أنه تم اختطافها، إلا أن الجامعة أكدت أن الأمر غير صحيح.

