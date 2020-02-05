شكرا لقرائتكم خبر عن «دعم مصر» يغقد أولى جلسات الحوار المجتمعى حول «الإدارة المحلية» بحضور 15 حزبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد ائتلاف دعم مصر اجتماعا امس الأربعاء بحضور رؤساء 15 حزب بمقر الائتلاف بالتجمع الخامس لمناقشة مقترحات الأحزاب حول قانون الإدارة المحلية وكيفية اجراء انتخابات المحليات المقبلة، وناقش الاجتماع الذي حضرته أحزاب ابرزها مستقبل وطن والوفد والعدل والمصريين الاحرار والغد والشعب الجمهورى وإرادة جيل، اهم مقترحات الأحزاب حول النظام الانتخابى الأمثل والذي كان ابرز مقترحاته نظام مختلط 75 % و25 % فردى.

وطالب اخرين بالقائمة المطلقة..

واقترح الغد ان تكون مصر كلها قائمة واحدة مع وجود وضع نسب محددة للفئات التي نص عليها الدسترو مثل المرأة والاقباط والشباب.

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وأكد الدكتور عبدالهادى القصبي، رئيس الائتلاف، أن اللقاء جاء بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة الاستماع للأحزاب للوصول لافضل تصور حول قانون الإدارة المحلية والنظام الأنسب لانتخابات المحليات.

وكان ائتلاف دعم مصر قد أعلن، تدشين جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الإدارة المحلية التي ستضم جميع ممثلي المجتمع من سياسيين ونقابيين ومجالس متخصصة وخبراء قانونيين وفقهاء دستوريين وشباب، وذلك تفعيلا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأن الجلسات ستستمر على مدى 20 يومًا، وستتناول جميع الجوانب المتعلقة بالقانون، على أن تبدأ تلك الجلسات الأربعاء 5 فبراير الجاري.

وقال الائتلاف في بيان سابق له، إنه يثمن دعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار مجتمعي في هذا الشأن، مؤكدا سعيه وحرصه على الاستماع لجميع وجهات النظر وجميع الآراء القانونية، مشيدًا في الوقت ذاته بالجهد المبذول من السلطة التنفيذية والتشريعية للوصول إلى تشريع يتناسب ومستهدفات الدولة المصرية في الحفاظ على استقرار المجتمع وتفعيل أدواته الرقابي